Резніков закликав Бразилію допомогти із боєприпасами до "Gepard" для захисту зернових хабів

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Бразилію допомогти із боєприпасами для системи "Gepard", щоб захистити зернові хаби від російських обстрілів.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі, звертаючись до бразильського журналіста, передає кореспондент Укрінформу.

"Я ще сигнал передам до вашого уряду, тому що у вас є теж можливість забезпечити нас саме боєприпасами для системи "Gepard" (німецька зенітна самохідна артилерійська установка - ред.). Вони є не тільки у Швейцарії, вони є в тому числі й у Бразилії, тому якщо ви передасте від мене таке прохання, я готовий його формалізувати", - сказав Резніков.

За його словами, Україні боєприпаси для "Gepard" потрібні для гуманітарної місії, адже ці системи закривають небо від іранських дронів, аби вони не зруйнували системи логістики та забезпечення саме зернових хабів. "А з цих зернових хабів постачається зерно, соняшникова олія, кукурудза в країни, які голодують. Тому якщо ви сьогодні дасте нам ці боєприпаси, ми захистимо небо від терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку, тому що ми збережемо життя, люди не будуть помирати від голоду в Африці та в Азії", - підкреслив міністр оборони.

Бразилія дотримується позиції нейтральності у війні росії проти України.