РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - Буданов

Запаси ракет у рф майже вичерпані, однак терор дронами може тривати ще довго.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов казав в інтерв'ю Українській правді, передає Укрінформ.

росіяни замовили близько 1700 всіх типів дронів, але їх, за словами Буданова, ще треба виготовити.

Зазначається, що одноразова поставка партії - близько 300 одиниць. Наразі застосовується друга партія.

Станом на 22 жовтня російські війська застосували близько 330 "Шахедів", з них 222 збиті. За словами Буданова, "інші в тій чи іншій мірі досягли цілей - не завжди своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей".

Очільник ГУР зауважив, що "ППО в принципі справляється, 70% збиті", але "терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго".

Водночас запаси ракет у росіян майже вичерпані. "По "Іскандерах" - це близько 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" - близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас (НЗ).

По "Іскандерах" росія вже давно пройшла НЗ, але по "Калібрах" і по Х-101, Х- 555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм", додав розвідник.