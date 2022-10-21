Ризик наступу з Білорусі на північ України залишається низьким - ISW

Ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким попри заяву Генерального штабу Збройних сил України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту нагадали, що напередодні в Генштабі ЗСУ заявили, що ризик поновлення наступу окупантів у цьому напрямку зростає. У відомстві додали, що російські війська можуть атакувати північно-західну Україну, щоб перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів.

Натомість в ISW вважають такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, оскільки російські сили не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип'ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною.

Дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії, не просуваючись глибше в Україну, ніж росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були на максимумі. Зараз їхні сили значно деградували.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб сконцентрувати українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України.

Додамо, що у Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Також там з'явились піщані насипи, які можуть використовуватися для розміщення радіолокаційних засобів, що корегують ракети. За матеріалами Zaxid.net