Росія перекинула до Білорусі 10,2 тис. військових, - Держприкордонслужба

Наразі Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей. Цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Те угруповання, яке є у збройних сил Російської Федерації (в Білорусі. - Ред.), це близько 10 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави", - підкреслив він.

За його словами, щоденно і розвідка, і ДПСУ, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території Білорусі, їм також допомагають "негласні помічники". Усі вони повідомляють, що "реальних можливостей" для наступу у ворога немає.