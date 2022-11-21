Росія розмістила в Білорусі комплекси "Іскандер" та С-400

Росія розмістила на території білорусі ракетні комплекси "Іскандер" та С- 400, а С-300 перекидає в Донецьку область, щоб завдавати ударів не лише по інфраструктурі прифронтових міст, а й по українських військах.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вони розмістили на території білорусі, в тому числі Іскандери, а також С- 400 начебто охороняють повітряний простір білорусі", - зазначив речник.

Він пояснив, що протиповітряні ракети С-300 наразі не потрібні росії для захисту повітряного простору, тому з білорусі їх перекидають на Донбас.

"Вони їх використовують як балістичні ракети - тобто вони летять по балістичній траєкторії з напрямку до 150 кілометрів. Вони є виробниками цих ракет, у них їх багато. Вони можуть дозволити собі таким чином їх "утилізувати", тому що мають великий спектр протиповітряної оборони, тож С- 300 їм не дуже потрібні. У них виникла необхідність перекинути ці ракети на Донбас, щоб завдавати ударів не лише по інфраструктурі прифронтових міст, але й по позиціях наших військ. Ми не сидимо і не спостерігаємо за цим - Збройні сили роблять все, щоб знищувати їх максимально ефективно", - наголосив Ігнат.

Збройні сили України з 24 лютого по 21 листопада ліквідували близько 84 600 російських військових, що на 390 більше порівняно з попередньою добою.