Росія втратила понад 89 тисяч військових у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 560 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 грудня.

Відтак загальні втрати російських збройних сил становлять, за даними українського штабу, 89 440 військових за період від 24 лютого.

Також, згідно зі зведенням, російська армія втратила: 2 915 танків (+1 за добу) 5 877 бойових броньованих машин (+5) 1 904 артилерійських систем (+2) 395 реактивних систем залпового вогню 210 засобів протиповітряної оборони 280 літаків 261 гелікоптер 1 562 безпілотники оперативно-тактичного рівня 531 крилату ракету 16 кораблів 4 441 автомобілів та автоцистерн (+12) 163 одиниці спеціальної техніки

Генштаб зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

За матеріалами Радіо Свобода