Росіяни підривають мости на правобережжі Херсонщини

Російські військові підривають всі мости на правобережжі Херсонської області.

Про це повідомив у медіацентрі Україна -Укрінформ депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти підірвали не лише Дар'ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", - розповів Хлань.

На його думку, в такий спосіб росіяни готують собі відхід і намагаються пригальмувати натиск ЗСУ. Хлань також додав, що російські військові посилилися у селах Козацьке і Веселе - на підступах до Каховської ГЕС. Також з'явилася інформація, що загарбники посилили фортифікаційні споруди у Наддніпрянському - це поворот з Бериславської траси на Снігурівку. На думку Сергія Хланя, загарбники роблять це для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту.

"Тобто, можна казати, що під натиском наших Збройних сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", - зазначив Хлань.