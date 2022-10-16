Росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсонської області

Російські окупанти почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ", - зазначає українське військове командування.

За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

Також у Генштабі повідомили, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, натомість намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.