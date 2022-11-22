Російські пранкери подзвонили президенту Польщі від імені Макрона після падіння ракети

Російські пранкери, відомі під псевдонімами Вован і Лексус, зателефонували президенту Польщі Анджею Дуді від імені французького президента Еммануеля Макрона після падіння ракети у Пшеводуві.

Аудіозапис опублікований у Телеграм-каналі пранкерів, пише "Європейська правда".

Канцелярія польського президента підтвердила, що розмова дійсно була.

"Після вибуху ракети у Пшеводуві під час постійних дзвінків главам держав та урядів пролунав дзвінок особи, яка назвалася президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Анджей Дуда з незвичної манери, в якій абонент вів розмову, зрозумів, що, можливо, мала місце спроба шахрайства, і припинив розмову", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Також повідомляється, що після цього дзвінка канцелярія негайно розпочала розслідування у співпраці з відповідними службами.

Опублікована розмова триває понад сім хвилин. На запису співрозмовники говорять англійською мовою.

Голос, який, як стверджується, належить Дуді, говорить про збиту ракету та консультації з генсеком НАТО і президентом США. Також він говорить, що чекає на результати розслідуванні "і не звинувачує росіян". "Думаєте, мені потрібна війна з Росією? Ні. Я цього не хочу", - сказав він.

У жовтні російські пранкери від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля нібито зуміли поговорити з президенткою Молдови Маєю Санду.