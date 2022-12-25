російським силам буде важко підтримувати темп наступальних операцій у районі Бахмута

Російським силам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута й вони можуть спробувати почати тактичну або оперативну паузу.

Про це розповідають в Інституті вивчення війни (ISW), передають OstanniPodii.com.

Темпи просування російських військ у районі Бахмута останніми днями, ймовірно, сповільнилися, хоча поки що зарано судити про те, чи досягла кульмінації російська наступальна операція із захоплення Бахмута.

Російські мілблогери визнали, що українським силам у районі Бахмута вдалося дещо сповільнити темпи просування російських військ навколо цього міста та прилеглих населених пунктів, а один з них стверджує, що українські сили відтіснили елементи "Групи Вагнера" на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Українські джерела в соціальних мережах раніше стверджували, що українські сили повністю витіснили російські війська зі східної околиці Бахмута близько 21 грудня.

За оцінками ISW, у листопаді та грудні російські сили просунулися в районі Бахмута дещо менше, ніж у жовтні.

Аналітики вважають, що російським військам ймовірно буде важко підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута.

Міністерство оборони Сполученого Великобританії повідомило 24 грудня, що наразі російські сили не мають у своєму розпорядженні необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій, а також те, що підтримання оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні потребує від російських військових щоденного витрачання значної кількості снарядів і ракет.

Українська об′єднана оперативна група 24 грудня опублікувала інтерв′ю з українським військовослужбовцем, який перебуває в районі Бахмута, в якому докладно говориться про те, що російські сили проводять надзвичайно високі темпи наступу на українські позиції в цьому районі з незначним відповідним прогресом.

Повідомлення про важкі втрати "Групи Вагнера" в районі Бахмута останніми тижнями також, імовірно, напружили поточні оперативні можливості російських сил у цьому районі.

Обмеженість російських військових в особовому складі та боєприпасах, імовірно, не дасть їм змоги підтримувати нинішній високий темп наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі, вважають в ISW.

Раніше російські сили виділили значні ресурси на "м′ясорубку" при захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська навесні-влітку 2022 року.

Російські сили досягли кульмінації після захоплення Лисичанська на початку липня і не змогли захопити сусідній Сіверськ на сході або Слов′янськ на північному сході.

Аналітики вказують, що зацикленість російських військових на проведенні кампанії з великою кількістю втрат для досягнення тактичних цілей із захоплення Сєвєрдонєцка й Лисичанська зрештою підірвала здатність російських військових досягти своєї ширшої оперативної мети - оточення українських військ у котлі вздовж траси E40 і в кінцевому підсумку довести їх до західних адміністративних кордонів Донецької області.

Невпинний і дороговартісний наступ росії на Бахмут також може підірвати здатність росії домагатися довгострокових цілей на театрі воєнних дій у Донбасі.

Тож, як вважають аналітики, російські війська можуть спробувати почати тактичну або оперативну паузу.

Також у звіті Інституту вивчення війни йдеться: Російські силовики, можливо, створюють інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для спонсорування військових зусиль росії. Українська розвідка продовжує припускати, що російські військові не дотримуються належних командних структур або процедур.

Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій уздовж лінії Кремінна-Сватове.

Російські сили продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські СПЕЦНАЗи, ймовірно, проводять розвідку в дельті річки Дніпро з метою вивчення української оборони в правобережній Херсонській області. Російські сили завдали удару по житловому району міста Херсона з реактивної системи залпового вогню "Град", унаслідок чого загинуло щонайменше 10 осіб і 55 дістали поранення.