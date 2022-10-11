СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "вагнер" на Харківщині

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнера" на Харківщині.

Спецслужба оприлюднила унікальні кадри успішної атаки атаку на одну з них.

Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат - такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області.

У ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ. Спершу він намагався ввести наших силовиків в оману, мовляв, група була розвідувальною і чекала підкріплення. Однак СБУ встановила, що ці диверсанти причетні до катувань людей на окупованих територіях. Зараз командир ДРГ дає слідчим цінну інформацію про облаштування росіянами мережі катівень.