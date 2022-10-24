СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січ" із ерефією

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що навіть після повномасштабного вторгнення Росіх посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим він фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

- При цьому Богуслаєв виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо,- зазначили в СБУ.

Днями співробітники спецслужби затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри.