Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Gepard"

Німеччина хоче передати Україні боєприпаси швейцарського виробництва для зенітного танка Gepard. Але уряд у Берні каже ні - і посилається на нейтралітет Швейцарії, повідомляє Der Spiegel.

Німеччина надала Україні зенітні танки Gepard для боротьби із Росією. Проте, боєприпаси стають дефіцитними. Швейцарія могла б допомогти, але раніше відмовилася. Уряд Швейцарії підтвердив свою відмову погодити передачу Україні боєприпасів для зенітних танків «Gepard», які Німеччина свого часу придбала у Берна.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін надіслав листа міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, в якому вказав, що не можна погоджуватися на таку поставку військових матеріалів швейцарського виробництва, якщо країна-одержувач втягнута в міжнародний конфлікт.

«Швейцарія застосовує закон про нейтралітет у відносинах між Росією і Україною», - йдеться в заяві Швейцарського департаменту економіки, освіти і досліджень.

Наприкінці жовтня Ламбрехт у листі звернувся до уряду Швейцарії з проханням зняти вето на реекспорт боєприпасів до «Gepard», щоб Німеччина могла передати Україні 12 тисяч 35-мм снарядів, які закупила багато десятиліть тому.

Ламбрехт стверджувала, що системи «Gepard» в Україні використовуватимуть насамперед для захисту критичної інфраструктури. Вони також убезпечили морські порти на півдні країни, які є ключовими для експорту українського зерна.

Німеччина надала початковий пакет боєприпасів, що включав близько 60 000 набоїв. Однак через інтенсивне використання «Gepard» проти російських безпілотників та крилатих ракет Київ повідомив про гостру "нестачу боєприпасів".

Берлін раніше запитував Берн про приблизно 12 400 набоїв швейцарського походження для «Gepard». Вони були виготовлені цюріхською компанією Oerlikon-Bührle. На початку червня Пармелін вперше офіційно відмовив у експорті, посилаючись на нейтралітет Швейцарії.

«Gepard» став першою системою важкого озброєння, яку Німеччина пообіцяла Україні. До вересня всі 30 обіцяних зенітних танків були поставлені в Україну.