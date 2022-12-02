США домовляються з країнами Близького Сходу про системи NASAMS для України

Сполучені Штати і їхні союзники по НАТО ведуть переговори з країнами Близького Сходу про те, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну.

це заявив генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, пише Politico.

"Ціль така, щоб відправити передові зенітно-ракетні комплекси в Україну протягом наступних 3-6 місяців. На Близькому Сході розгорнуті системи NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО, і ми фактично працюємо з кількома близькосхідними країнами, які зараз використовують системи NASAMS, і намагаємося відправити їх в Україну", - повідомив Хейс.

Він уточнив, що потім США замінять ці системи новими зенітно-ракетними комплексами NASAMS на Близькому Сході протягом наступних 24 місяців.

Хейс відмовився назвати, з якими конкретно країнами США та союзники обговорюють передачу NASAMS. Проте, пише видання, покупцями в зазначеному регіоні є Оман і Катар.

Директор Raytheon зазначив, що передислокація систем з Близького Сходу є швидшою, ніж їхнє будівництво у США.

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром. За матеріалами Zaxid.net