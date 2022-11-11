США ведуть переговори про закупівлю артилерійських снарядів у Південної Кореї - ЗМІ

Вашингтон хоче придбати південнокорейські артилерійські снаряди для відправки в Україну, заявив офіційний представник США в п'ятницю, незважаючи на те, що Сеул наполягав на тому, що Сполучені Штати мають бути кінцевим споживачем боєприпасів і що його політика проти летальної допомоги Україні залишається незмінною.

Посадовець США на умовах анонімності підтвердив, що Вашингтон хоче відправити південнокорейські 155-мм артилерійські снаряди в Україну.

Посадовець сказав, що кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) можуть бути використані для закупівлі боєприпасів, але неясно, чи будуть вони доставлені через територію США.

Міністерство оборони Південної Кореї, однак, заявило, що його позиція щодо ненадання летальної допомоги Україні незмінна і що переговори ведуться "виходячи з того, що США є кінцевим споживачем".

- Щоб компенсувати дефіцит запасів 155-мм боєприпасів у США, між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів, - йдеться в заяві міністерства.

Американський чиновник попередив, що новини про переговори можуть загрожувати угоді.

За матеріалами Факти ICTV