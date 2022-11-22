У Чорному морі Росія тримає шість кораблів, жоден із них не несе "Калібрів" - ВМС України

Станом на 22 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість кораблів Росії, носіїв крилатих ракет "Калібр" серед них немає. Про це командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило у Facebook.

За інформацією командування, в Азовському морі окупанти й далі контролюють морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні два кораблі. У Середземному морі наразі 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет.

Крім того, упродовж доби на користь Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря - 35 суден (із них 10 суден рухалися з протоки Босфор), до Чорного моря - 47 суден (із них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор). За матеріалами Гордон.