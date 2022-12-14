У Європарламенті народ України та Зеленського нагородили премією Сахарова "За свободу думки"

Українському народу та президенту Володимиру Зеленському присудили головну правозахисну нагороду Європейського Союзу - премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

Про це повідомили під час відеотрансляції вручення премії.

Володимир Зеленський у відеозверненні нагадав про воєнні злочини Росії у Маріуполі. Глава держави закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих внаслідок вторгнення РФ в Україну.

"Премію отримує хоробрий український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", - наголосили під час трансляції.

Від імені народу України нагороду отримали парамедикиня Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук та мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. Народу України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства надали нагороду депутати Європарламенту.

Зазначимо, що український народ став лауреатом премії у жовтні 2022 року.

"Ця нагорода для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося, - казала у жовтні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.