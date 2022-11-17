Україна братиме участь у розслідуванні падіння ракет у Польщі - Зеленський

Українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет у Польщі. Доки розслідування не завершиться, не можна сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, виступаючи на конференції Bloomberg New Economy Forum, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем", - сказав він.

"Усі мають зрозуміти, що майже 100 ракет було випущено цього дня. Я вдячний світу за підтримку України із системами ППО. Це не перший випадок, коли частини російської ракети падають на територію іншої країни", - сказав президент.

"Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території", - зазначив Зеленський.