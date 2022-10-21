Україна знайшла три джерела фінансування Starlink для військових

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

"Якщо йдеться тільки про гроші, то в нас є щонайменше три джерела. Вони можуть надійти з пакета [допомоги від] Пентагону, який підтримує Україну, також з Європи, або можуть активізуватися приватні донори", - сказав він.

Резніков зазначив, що українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з Ілоном Маском, щоби знайти вихід із ситуації стосовно оплати терміналів Starlink від SpaceX. Вони забезпечують важливе під'єднання на полі бою для українських військ.