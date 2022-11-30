Україні потрібні багатоцільові винищувачі

Україні потрібні передусім багатоцільові винищувачі. Навіть якщо партнери передадуть МіГ-29, це не вирішить тих проблем, які сьогодні стоять перед українською авіацією.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, інформує АрміяІнформ.

"Ми розуміємо, що ворог переважає нас і кількісно в рази, і технологічно. Він має багатоцільові літаки, які готові виконувати безліч завдань на полі бою, здатні вражати повітряні й наземні цілі, мають широкий спектр озброєння. У нас, на жаль, застаріле озброєння та літаки. Дещо вдалось адаптувати до американських засобів ураження, зокрема до таких, як ракети HARM. Але цього недостатньо", - зазначив Ігнат.

Для того, щоб відповідати на наявні загрози Україні потрібні багатоцільові літаки, такі як F-15 та F-16. Ворог не приховує подальших планів зі зруйнування цивільної та критичної інфраструктури. Для відбиття цієї загрози потрібна і далекобійна зброя, як ракетна, так і та, що може працювати з багатоцільових літаків.

"Тому потрібно добиватись ухвалення політичного рішення про передачу цих літаків Україні. Адже вони мають змогу збивати як крилаті ракети, які летять, так і завдавати ударів по наземних цілях, тим самим діставати ворога далеко в тилу", - зазначив речник Повітряних Сил.

Ігнат розповів, що вже визначені пілоти, які готові вирушити для навчання керування іноземними літаками. Проте для їх відправки необхідно, аби було ухвалене рішення про визначення типу літака, який прийде на озброєння ПС.

"Коли буде зрозуміло, куди й на який тип літака потрібно перенаправляти наших пілотів, вони вирушать на навчання. Окрім того, потрібно готувати й військових інженерів, які обслуговуватимуть техніку, і аеродромну інфраструктуру, тобто адаптувати її до західних зразків техніки", - розповів речник Повітряних Сил

Також Ігнат зазначив, що за перспективною моделлю Повітряних Сил до 2035 року Україна в майбутньому планує мати щонайменше 5 бригад винищувальної авіації, кілька частин безпілотної авіації, озброєних сучасниками БПЛА, зокрема і тими, що можуть будуватись в Україні. За матеріалами Цензор.НЕТ.