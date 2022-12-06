Укрпошта випустила благодійну марку "Зброя Перемоги" до Дня ЗСУ. (фото)

Уведено в обіг нову марку "Зброя Перемоги". Частину зібраних коштів Укрпошта спрямує на допомогу українським військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Спецпогашення марки провели у київському головпоштамті. Вони також відбудуться у всіх регіонах України протягом 6-7 грудня.

В Укрпошті зазначають, що штемпелі тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті.

Марковий аркуш "Зброя Перемоги" складається з 6 поштових марок. На ньому зображено такі військові комплекси:

- реактивна система залпового вогню "Вільха";

- протикорабельний ракетний комплекс "Нептун";

- переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П";

- безпілотник "Байрактар ТБ2";

- переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін";

- високомобільна артилерійська ракетна система "M142 Хаймарс".

Укрпошта також традиційно випустила конверт "Перший день", немаркований конверт та картку. У компанії обіцяють запустити продаж тематичного мерчу.

Зображення створили художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Тираж марки "Зброя Перемоги" складає 200 тисяч примірників. Придбати її можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти, в офіційному онлайн-магазині компанії, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.