Укрпошта випустила благодійну марку "Зброя Перемоги" до Дня ЗСУ. (фото)
Уведено в обіг нову марку "Зброя Перемоги". Частину зібраних коштів Укрпошта спрямує на допомогу українським військовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Спецпогашення марки провели у київському головпоштамті. Вони також відбудуться у всіх регіонах України протягом 6-7 грудня.
В Укрпошті зазначають, що штемпелі тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті.
Марковий аркуш "Зброя Перемоги" складається з 6 поштових марок. На ньому зображено такі військові комплекси:
- реактивна система залпового вогню "Вільха";
- протикорабельний ракетний комплекс "Нептун";
- переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П";
- безпілотник "Байрактар ТБ2";
- переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін";
- високомобільна артилерійська ракетна система "M142 Хаймарс".
Укрпошта також традиційно випустила конверт "Перший день", немаркований конверт та картку. У компанії обіцяють запустити продаж тематичного мерчу.
Зображення створили художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.
Тираж марки "Зброя Перемоги" складає 200 тисяч примірників. Придбати її можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти, в офіційному онлайн-магазині компанії, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.