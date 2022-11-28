В напрямку Бахмута окупанти б'ють до 200 разів на день

Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших на лінії фронту. Щоденно російські загарбники завдають тут 180-200 ударів з артилерії. Та попри це окупанти й надалі не можуть прорвати тут лінію оборони.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, стан справ на Бахмутському напрямку нині надскладний.

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції", - каже військовий.

Аби прорвати захист ЗСУ, окупанти намагаються формувати маленькі групи та ними пробиватися за лінію оборони, зазначає Сергій Череватий. Також дії українських бійців дещо ускладнюють тумани. Проте ЗСУ продовжують утримувати оборону на цьому напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти спрямовують багато сил на спроби оточити Бахмут і просунутись далі по Донеччині. Українські військові дають відсіч загарбникам.