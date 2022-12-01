В Офісі Президента назвали втрати української армії за час війни

Від початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, українська армія втратила загиблими до 13 тисяч військових.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу".

"У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить Верховний головнокомандувач. І вони в нас сягають від 10 до 12,5- 13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завила, що "вторгнення росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання". За її оцінками, в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч військових". Але згодом у Єврокомісії визнали, що помилилися та прибрали цю інформацію.

"Безумовно, пані Урсула помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри", - пояснив Подоляк.