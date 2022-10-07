Верховна Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але є виняток

Парламент прийняв в цілому закон номер 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних.

Як повідомляє перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, "за" проголосували 297 нардепів.

Тепер жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Однак є вииключення. Так, залищилась норма про медичних працівників.

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних", - йдеться в законі.