Верховний Суд заборонив оскаржувати вручення повісток у судах, адже цей документ є лише засобом оповіщення про необхідність виконати військовий обов'язок.

За словами юриста Ігоря Колесника, немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголосили загальну мобілізацію. Якщо особі виписали повістку та вона за неї розписалася, тоді обов'язково має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

- Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність, - наголосив юрист.

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби під час мобілізації, а саме: позбавлення волі від 3 до 5 років.

За матеріалами АрміяInform, ICTV Факти