Верховний Суд заборонив оскаржувати вручення повісток у судах
Верховний Суд заборонив оскаржувати вручення повісток у судах, адже цей документ є лише засобом оповіщення про необхідність виконати військовий обов'язок.
За словами юриста Ігоря Колесника, немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголосили загальну мобілізацію. Якщо особі виписали повістку та вона за неї розписалася, тоді обов'язково має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність, - наголосив юрист.
Нагадаємо, що українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби під час мобілізації, а саме: позбавлення волі від 3 до 5 років.
За матеріалами АрміяInform, ICTV Факти