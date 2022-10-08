Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що вибух на Кримському мосту суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ.

Про це він сказав у інтерв'ю 24 каналу.

"Якщо такий процес, така динаміка вже почалася, то зрозумілі приблизні кроки і наступні дії українських військ, і можна спрогнозувати й дії російських військ. Вони будуть йти з частини території", - заявив він.

Світан прогнозує, що найближчим часом війська РФ виходитимуть з території півострова.

"Річ у тім, що ми також можемо працювати і по Чонгару, і по Перекопу, тому, я думаю, найближчим часом почнеться вихід росіян з Криму, поки ще відкритий сухопутний перешийок. Оскільки навіть наведені переправи, які вони хочуть запустити, не перекинуть ані війська, ані техніку, ані цивільних", - говорить експерт.

Він назвав оптимальний варіант подальших дій для окупаційної армії.

"Оптимальний варіант з військової точки зору - росіянам зараз вийти з Криму, вийти з Півдня України, і якось утримувати лінію фронту за Донбасом та підсилювати свої, російські кордони, а не виконувати якісь наступальні дії", - підкреслив Світан.

Також експерт додав, що Україна має шанси повернутися до міжнародно визнаних кордонів 1991 року ще цьогоріч.

"Це сьогодні віха, це галочка, з якої починається нова епоха, новий етап розвитку подій у театрі воєнних дій, і, я думаю, зараз швидкість змін і українських перемог буде наростати. Я практично впевнений, що до кінця року ми звільнимо наші території до кордонів 1991 року" - вважає він.