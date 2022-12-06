Вітаємо з Днем Збройних сил України!

6 грудня в Україні щороку відзначають День Збройних сил.Цьогоріч ми зустрічаємо його в особливих умовах, коли тисячі офіцерів і солдатів героїчно захищають нашу державу і наші життя на фронті.І саме у цей складний час ми чітко усвідомлюємо, що сильна держава починається з сильної армії.

Українські військові вже довели цілому світу, що вони - національна гордість! Вони - найсильніша армія, яка уміло та впевнено протистоїть російському агресору.

Сьогодні вони показують світу, що неможливо зламати віру, стійкість, волю, витримку, кмітливість, мужність та наполегливість на шляху до перемоги над загарбниками.

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують виконувати свою найважливішу місію - боронять свободу та суверенітет нашої держави. Ризикують життям, дають відсіч ворогу, звільняють захоплені агресором українські міста та селища.

Ми завжди будемо вдячні вам, наші захисники, за збережені життя, за можливість дихати вільним українським повітрям, за змогу працювати на користь та благо нашої держави.

Ми схиляємо голови перед пам'яттю тих воїнів, які віддали своє життя за Україну. Пам'ять про них житиме вічно.

Перемога обов'язково буде за нами! Ми в це віримо і знаємо, що впораємось з цією навалою, бо маємо силу нескорених!

Ваше самовіддане служіння українському народу та державі увійде в історію і стане гідним наслідуванням для цілих поколінь.

Бажаємо вам ще більше сил, міцного здоров'я, невичерпної енергії, незламної віри та перемоги!

Слава Героям! Слава Україні!

За матеріалами SlavInfo.dn.ua