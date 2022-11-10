Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов

Командування Збройних сил РФ не зверталось до української сторони з проханням про створення “зеленого коридору” для виведення російських військових з Херсона.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“За наявною інформацією, ні до керівництва Збройних сил України, ні до керівництва Генерального штабу, а також Командування угруповань військ російська сторона щодо створення так званого зеленого коридору не зверталась”, – поінформував Громов.

Раніше Олексій Громов говорив про те, що ймовірний вихід російських військ з Херсона – результат активних дій українських сил.

За його словами, на Херсонському напрямку Сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника, порушили його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі. За матеріалами LB.ua