Залужний поінформував, що ЗСУ збили 41 з 75 ракет окупантів

Протиповітряній обороні Збройних сил України вдалося знищити понад половину всіх ракет, які випустили окупанти з ранку.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО", - йдеться у повідомленні.

Залужний зауважив, що ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити співгромадян, але ворожа атака досі продовжується, тому варто перебувати в укриттях.