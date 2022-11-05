Зеленський анонсував збір коштів для флоту морських дронів (відео)

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск ще одного фандрейзингового напрямку у межах платформи United24 - збір коштів для флоту морських дронів.

Про це він сказав у відеозверненні.

За словами Зеленського, запуск цього напрямку роботи фандрейзингової платформи United24 відбудеться наступного тижня.

"Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює - всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо, - сказав Зеленський.