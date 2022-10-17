ЗСУ влаштували росіянам "пекло" на Запорізькому напрямку

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили зведення ситуації на фронтах станом на вечір 17 жовтня. На двісті тридцять шосту добу протистояння України противник знову завдав ударів по критичній інфраструктурі, натомість українці влаштували "пекло" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Підтверджено результати вогневого ураження Збройними силами України підрозділів противника у Мелітополі Запорізької області - там поранено близько 40 окупантів. У Бердянську знищили склад боєприпасів, у Воскресенці - до 30 поранених росіян, у Василівці - близько 25. Кількість загиблих уточнюють.

В Херсоні російські окупанти залучають підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій довкола міста. Вживають заходи із вивезення колаборантів та їхніх родин в окупований Крим.

Загалом авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів.

"Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА "Shahed -136", - йдеться у повідомленні.

Волинський та Поліський напрямки: ситуація без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Білорусі, що залучаються до охорони держкордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів,застосування ударних безпілотників "Shahed -136" з Білорусі.

Сіверський напрямок: з артилерії обстріляно райони н. п. Попівка і Ходино Сумської області;

Слобожанський напрямок: з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків обстріляно райони н. п. Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

Краматорський напрямок: з танків, мінометів вівся вогонь уздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах н. п. Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

Бахмутський та Авдіївський напрямки: обстрілів зазнали райони н. п. вздовж всієї лінії зіткнення;

Новопавлівський та Запорізький напрямки: противник обстріляв близько 25 населених пунктів. Зокрема н. п. Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки;

Південнобузький напрямок: росіяни здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілюють об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Від вогню постраждали 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.