ЗСУ вранці «приземлили» гелікоптер Ка-52 та штурмовик Су-25 ворога

Українські захисники зранку 27 жовтня знищили ворожий штурмовик Су-25 та ударний вертоліт Ка-52.

Про це в Телеграмі повідомили Повітряні сили ЗС України, передає Укрінформ.

«27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52», - йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

Минулого вечора ворог атакував Україну більш як двома десятками іранських дронів-камікадзе. 19 з них знищено українськими військовими. 15 безпілотників знищено на Одещині, три – на Миколаївщині та один – у Вінницькій області.