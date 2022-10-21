ЗСУ збивають 85% дронів-камікадзе

За два тижні результативність збиття іранських дронів "Шахід-136" українськими військовими становить 85 %.

Про це пише Укрінформ.

- Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони "Шахід-136", - зазначив Ігнат.

Він додав, що від першого випадку застосування іранських дронів, який відбувся 13 вересня, до нинішнього дня військові набули певного розуміння, як ефективніше їх виявляти та знищувати.

Крім того, Ігнат зауважив, що західні системи ППО різних видів та класів, які доставлятимуть в Україну, стануть також ефективними для збиття іранських дронів.

Раніше заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що 64 % ракет, а це 81 ракета із 126 застосованих, були знищені силами ППО. Також Громов відзначив і зростання застосування ворогом безпілотників типу "Shahed-136". Так, з 10 жовтня противник застосував 176 безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території України, що в порівнянні з попередньою декадою більше у 2,5 рази.