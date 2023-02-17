Армія рф зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках - Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська рф основні зусилля зосередили на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, але отримують гідну відсіч і зазнають значних втрат у живій силі. Також залишається дуже високою загроза подальших російських ракетних ударів по всій території України.

Впродовж доби ворог завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки.

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 лютого.

У зведенні йдеться, що на полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ.Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.

"Впродовж доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині,-"йдеться й повідомленні.

Також, ворог продовжує зазнавати втрат. У Генштабі повідомили, що у населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - підсумували українські військові.