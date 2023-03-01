Битва за Бахмут: відступати з міста нема потреби - речник ЗСУ

Збройні Сили України поки що не залишатимуть Бахмут, росіяни не можуть оточити місто та зазнають величезних втрат.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про відведення військ із міста Бахмута, яке несамовито штурмують найдосвідченіші найманці ПВК "Вагнера".

Про це з посиланням на його коментар повідомляє CNN.

"Лише командування бачить, наскільки в даній ситуації є така необхідність. І тоді відповідне рішення ухвалюється на засіданні штабу. Можу сказати, що такого рішення зараз немає", - сказав Череватий.

За його словами, якщо загроза особовому складу буде більшою, ніж необхідність утримання території, то відведення військ відбудеться організовано і без паніки.

Окрім того, речник Східного угруповання Сил оборони зазначив, що Бахмут штурмують найдосвідченіші найманці так званої "групи Вагнера", які воювали у Сирії, Лівії та інших "гарячих точках".

"Ворог кинув в атаку найбільш підготовлені підрозділи Вагнера", - наголосив він.

За інформацією Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку ворог здійснив за добу 209 обстрілів із застосуванням гарматної артилерії та реактивних систем залпового вогню, з них 85 - безпосередньо в районі незламного міста. Окрім того, на цій ділянці фронту відбулося 57 бойових зіткнень, з яких 25 - в районі самого Бахмута. Окупанти також завдали один авіаудар.

Під час боїв окупанти зазнають величезні втрати.

"Ми завдаємо величезних втрат [ворогу]. Цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім підуть і викинуть ворога з нашої території", - сказав Череватий, додавши, що ворогу не вдається прорвати оборону, зайти в тил і оточити захисників міста. За матеріалами ТСН.