Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження - Сирський

Учора, 5 березня, генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав Бахмут в Донецькій області - він побував в частинах, які обороняють місто та підступи до нього. За словами воєначальника, які цитує Military Media Center, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - зазначив Сирський.

Він нагадує, що опір Сил оборони в цьому місці триває вже кілька місяців. Спроби росіян захопити Бахмут розбиваються об стійкість українських воїнів.

"Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал противника", - цитує портал слова Сирського.

6 березня президент Володимир Зеленський збирав нове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке стосувалося ситуації в Бахмуті. На ньому головнокомандувач Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський підтримали рішення продовжити оборону міста. За матеріалами ZN.ua