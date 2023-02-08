Британія навчатиме українських пілотів і запропонує більше зброї, - ЗМІ

5 Велика Британія планує постачати Україні далекобійну зброю

Як пишуть ЗМІ, під час сьогоднішнього візиту президента України Володимира Зеленського у Британію прем'єр-міністр Ріші Сунак запропонує надати Україні засоби більшої дальності, щоб "порушити здатність росії постійно націлюватися на цивільну та критичну інфраструктуру України".

Також прем'єр-міністр Великобританії оголосив про плани посилити підготовку Збройних сил України до дій на морі і в повітрі. Йдеться про пілотів винищувачів і морських піхотинців.

Ця підготовка забезпечить їм можливість у майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО.

За матеріалами Sky News, Високий Замок