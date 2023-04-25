Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном

Сполучене Королівство відправила українським військовим тисячі боєприпасів для переданих танків Challenger 2, зокрема снаряди з оболонками зі збідненого урану, які можуть вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту.

Про це сьогодні повідомив державний міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі у відповідях на сайті парламенту Сполученого Королівства.

З міркувань безпеки, політик відмовився коментувати, скільки таких боєприпасів уже було використано на території України. За його словами, Лондон також не контролює точні місця застосування цих озброєнь.

"Поставлені Британією танки Challenger 2 і передані Україні боєприпаси зі збідненим ураном тепер під контролем Збройних сил України. Міністерство оборони не проводить моніторинг місць, з яких ЗСУ ведуть вогонь в Україні з використанням снарядів зі збідненим ураном", - додав Гіппі.

Збіднений уран — відходи процесу збагачення урану, що полягає у виділенні ізотопу урану-235 із природного урану. Він дуже твердий. Отже, снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпеці уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрянуть у тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не загрожуватиме.

Зауважимо, на початку весни, Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода". Рішення ухвалили після візиту до Лондона президента Володимира Зеленського. За матеріалами Главком.