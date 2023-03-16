Британська розвідка назвала причину невдач військ РФ під Вугледаром, які за останній тиждень сповільнили спроби штурмувати місто. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британській розвідці, одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). RAAM - це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км від вогнища.

"У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступальних російських підрозділів, викликаючи хаос, коли російська техніка намагалася відійти", - йдеться у звіті.

У розвідці зазначили, що єдиний помітний нещодавній тактичний успіх Росії був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили найманців "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міноборони РФ.

"Існує реалістична можливість того, що Міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хотіло, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями "Вагнера", - зазначили у британському відомстві.

Яка ситуація на фронті поблизу Вугледара

Наприкінці лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що армія РФ готується перекинути 5 тисяч солдатів, які зараз розміщенні в Нікольському районі Донеччини, до зони бойових дій. Імовірніший напрямок - Вугледар.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що російське командування, ймовірно, стоїть перед дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримати інтенсивні бої далі на північ біля Бахмута і Кремінної.

За даними Генштабу, поблизу Вугледара Донецької області воює російський козачий батальйон "Степ/Тигр". Командування цього батальйону незадоволене керівництвом збройних сил РФ.

У Генштабу також повідомили, що у вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу хоче, аби командувач угруповання генерал-полковника Рустам Мурадов з військовими захопили Вугледар на Донеччині. За матеріалами UA: Суспільне Новини