Британська розвідка про те, чому збиті "Кинджали" над Україною стали потрясінням для Путіна

За останній тиждень загострилася битва у повітрі, яка призвела до чергових неприємних висновків для Кремля. Про це повідомляє видання "Коментарі", з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у соцмереді Твітео.

У звіті британської розвідки зазначають, лише 13 травня над Брянською областю Росії зазнали краху чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два бойові літаки та два вертольоти).

Крім того, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька "Кинджалів".

"Зростаюча повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною" , - йдеться у Міноборони Британії.