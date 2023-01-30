Британські танки Challenger прибудуть на передову в Україну до літа, - Бен Воллес

Британські танки Challenger можуть прибути на фронт в Україні до літа 2023 року. Про це у понеділок під час виступу в Палаті громад сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише Reuters.

"Це станеться до літа чи травня - ймовірно, напередодні Великодня", - сказав він, відповідаючи на питання, коли Україна зможе почати використання 14 обіцяних Британією танків на передовій.

Великдень у християн західного обряду відзначається 9 квітня.

Воллес сказав, що міркування безпеки не дозволили йому скласти графік навчання українських сил використанню танків, але воно почнеться з інструктажу з експлуатації окремих машин, а потім перейде до бойових дій у строю.

Раніше уряд Британії пообіцяв, що впродовж 2023 року Україна отримає сотні тисяч снарядів у рамках програми військової допомоги.

Що відомо про Challenger 2?

Challenger 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка - його 120-мм гармата L30A1 завдовжки 55 калібрів. Попри те що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива: 1) вона нарізна;2) використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.

Challenger 2 потребує своїх боєприпасів - як бронебійних підкаліберних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH - бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км. За матеріалами Zaxid.net