Цієї осені чи зими Україна не отримає винищувачі F-16 - Ігнат

Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 цього року, тому необхідно посилити ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Уже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими.

Він зазначив, що на західні винищувачі покладали великі надії, вони мали стати частиною протиповітряної оборони України і допомогти у відбитті російських ракетних та дронових атак.

Але все ж таки, хай там як, питання щодо навчання нашого персоналу (і пілотів, і інженерів) практично зрушило з місця. Ми розуміємо, що будуть таки наші льотчики найближчим часом навчатися в країнах, які є членами "авіаційної коаліції", які надають нам цю підтримку. Водночас посилення нашого ППО потрібно проводити.

Раніше ми писали, що Збройні сили України можуть перемоги Росію під час контрнаступу без західних без винищувачів F-16, а наявність цих літаків не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.