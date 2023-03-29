Данілов натякнув на отримання ЗСУ ударних дронів з дальністю 3000 км

Секретар Рада національної безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що в наших захисників з'являться бойові безпілотники з дальністю польоту в понад три тисячі кілометрів. Це означає можливість переміщення до Москви, Санкт-Петербургу, Казані, Єкатеринбургу, Тюмені та кількох інших великих міст РФ.

""Український рій" "імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - написав він у Twitter.

Данілов доповнив пост фотографією легкого літака німецького спортсмена- пілота Матіаса Руста на Красній площі в Москві.

У 1987 році льотчик безперешкодно пройшов сотні кілометрів у повітряному просторі СРСР, обійшовши всю радянську протиповітряну оборону, і приземлився в центрі російської столиці. Згодом його арештували за кількома звинуваченням та ув'язнили на понад рік.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" - десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.

1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C - Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

Днем раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже сформувала три ударні роти БПЛА. Наприкінці минулого року також стало відомо про роботу "Укроборонпрому" над створенням дронів-камікадзе, які нагадуватимуть іранські Shahed і матимуть дальність польоту 1000 кілометрів. За матеріалами ZN.ua