Данілов пояснив, чи можливі в Україні вибори в умовах воєнного стану

Данілов прокоментував заклик президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса, який заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

В Україні не будуть проводити жодних виборів, поки в країні буде діяти воєнний стан.

Про це в етері телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він заявив, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, що в України є своя Конституція і закони, які необхідно виконувати.

"А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", - сказав він.

Крім того, Данілов закликав представників ПАРЄ не вказувати Україні, що вона має робити.

Таким чином Данілов прокоментував заяву президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса, який заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. За матеріалами ТСН.