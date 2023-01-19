Данія готова передати Україні гаубиці CAESAR - Міноборони

Влада Данії має намір передати бійцям ЗСУ 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії в четвер, 19 січня.

За інформацією відомства, уряд країни вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики України.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту і заявив, що самохідні гаубиці зараз дуже потрібні українським воїнам.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими, - додав міністр.

Також, за словами урядовця, Данії дуже важко зараз знайти баланс між допомогою України та продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Також відомо, що передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія зараз розглядає можливість швидкого набуття нових можливостей.

Раніше стало відомо про те, що Швеція передасть Україні САУ Archer, протитанкову зброю та БМП. За матеріалами Слово і Діло