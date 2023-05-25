Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16
Союзники та партнери України оголосили на "Рамштайні" про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. В наступні тижні розроблять відповідну тренувальну інфраструктуру.
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати українських льотчиків до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються пізніше.
За його словами, у наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.
"Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться і інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримки України. В наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура", - додав міністр оборони США.
За даними Пентагону, тренування українських пілотів на F-16 відбуватимуться в Європі.
Винищувачі F-16 Україна отримає від союзників за умови, що літаків, як і іншої західної зброї, не використовуватимуть для ударів по території росії, заявили в Білому домі 20 травня.
Формат "Рамштайн" заснували навесні 2022 року - 26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.