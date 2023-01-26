До Києва приїхали аудитори з США - контролювати використання військової допомоги - Нуланд

До Києва приїхали американські аудитори, які контролюватимуть використання американської військової допомоги. Про це сказала заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд під час слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин, передає CNN.

Як зазначається, члени Конгресу з Республіканської партії зажадали додаткових зусиль щодо нагляду у питанні підтримки США України. Нуланд заявила, що заходи щодо нагляду вживаються.

За її словами, американські аудитори перебувають у Києві, щоб переконатися, що "жодна допомога чи зброя не перенаправлені".

Заступниця держсекретаря США повідомила, що цього тижня до Києва прибули аудитори США разом із консультантами Світового банку та Deloitte.

"Ми продовжуємо підтримувати основні реформи та заходи щодо боротьби з корупцією, які проводяться українським урядом по всій країні", - заявила Нуланд.

Як повідомляється, цього тижня Держдепартамент заявив, що йому невідомо про якийсь зв'язок допомоги США з корупційним скандалом в українському уряді, який призвів до відставки заступника міністра оборони країни.

Прибуття аудиторів до Києва сталося після того, як президент США Джо Байден оголосив, що планує відправити 31 танк Abrams в Україну, а Пентагон минулого тижня оприлюднив пакет заходів щодо безпеки України на суму $2,5 млрд, до якого вперше входять бронетранспортери Stryker і нові бойові машини Bradley.

Республіканці наполягають на звітності щодо питань військової допомоги Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 американський танк M1 Abrams. Велика Британія планує поставити 14 танків Challenger 2 до України наприкінці березня. Німеччина поставить роту танків Leopard 2А6 до кінця березня, Польща - протягом кількох тижнів. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ