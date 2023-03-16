Дуда обіцяє передати Україні чотири МіГ-29 найближчими днями

Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом Чехії анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Про це повідомляє rp.pl.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують",- сказав Дуда, не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.

Він сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.

"Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років",- зазначив польський президент.

У Польщі їх ще близько 15, і вони в «останніх роках» своєї служби, сказав Дуда.

Речник польського уряду заявив у середу, що інші країни, які мають МіГи, пообіцяли поставки до Києва. Однак він залишив відкритим, які країни це мають бути.