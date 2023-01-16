Експерт про російські ракети С-400: Єдиний захист - знищити пускову установку

Нові російські ракети зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-400 загрожують передусім цивільним, єдиний спосіб їх знищення - уразити пускову установку, незалежно від території її базування.

Про це в коментарі Укрінформу сказав директор Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

"Удар ворога, який відбувся 14 січня по столиці, мав одну важливу особливість - згідно з фото уламків, були використані ЗРК С-400, одна з ракет якого мала індекс 48Н6ДМ. Це нова ракета. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність десь 230 км, вага бойової частини - 180 кг", - повідомив Згурець.

За словами експерта, нові ракети 48Н6ДМ були застосовані росією по Києву, найімовірніше, вже вдруге, адже аналогічні уламки бачили в зоні ураження приватного будинку у Протасовому Яру, а також у зруйнованому готелі "Алфавіто" поблизу палацу "Україна" під час ракетних ударів по столиці 31 грудня.

"У нас немає остаточних даних, звідки проводились такі пуски. Натомість військове керівництво стверджує, що ударів по Києву завдали з півночі, оскільки з дальністю 230 км їх можна здійснювати і з прикордоння Брянської області", - наголосив Згурець.

Він зауважив, що терористична загроза з боку ворога зростає, адже у разі застосування таких ракет із білорусі це дозволить тримати під прицілом не тільки Київ, але й Житомир, Рівне, Луцьк і Львів.

Крім того, за словами Згурця, згадана ракета 48Н6ДМ має значну швидкість.

"Від пуску із землі до влучання на відстань близько 200 км проходить лише кілька хвилин. За таких умов не завжди є змога вчасно попередити про ракетну загрозу. Це підтверджує останній обстріл Києва", - зазначив експерт, додавши, що згадані ракети є неточними і найбільше загрожують українським містам та цивільним.

Підсумовуючи інформацію щодо останніх ракетних обстрілів, Згурець зазначив, що протидії цим ракетам наразі немає, тож захищатись від них можна лише за рахунок знищення пускових установок, де б вони не знаходились - на території білорусі чи в росії.

Відповідаючи на запитання, скільки нових типів ракет є на озброєнні рф, експерт зауважив, що наразі такої інформації українська розвідка не надає. Водночас знищення кожної одиниці такої зброї рятує десятки чи сотні життів.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 14 січня росіяни атакували Київ з північного напрямку зенітними керованими ракетами російського комплексу С- 400.

31 грудня у Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 16 людей, одна людина загинула.