Федоров: Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Уряд підтримав реалізацію протягом двох років експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництв.

На цьому наголосив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне - створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. Це дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу - пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт", - зазначив він.

Федоров уточнив, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек- бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги - 30%. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

"Місяць тому ми вже прибрали проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів. А зараз можемо офіційно сказати, що проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць", - резюмував Федоров.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков додав, що незалежність ВПК - це один із факторів обороноздатності країни. "Нам не можна відставати від світу. Восени 2022 ми досягли радикального спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії. Сьогодні отримали це важливе рішення", - наголосив міністр.

Він нагадав, що Міноборони на сьогодні вже отримало заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА вже укладено. А у 2023 році Міноборони збільшує закупівлі БПЛА для Збройних Сил України і планує спрямувати на це близько 20 млрд грн.

Як відзначили в пресслужбі, ухвалена постанова спрямована на спрощення усіх бюрократичних процедур та створення сприятливих умов для вітчизняних виробників БПЛА для налагодження масового виробництва.

У Міноборони також наголосили, що урядове рішення дозволить вітчизняним виробникам розвиватися і конкурувати з іноземними компаніями, укладати контракти, здійснювати прийомки товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт за спрощеною процедурою, а також створить умови для стимулювання бізнесу в сфері виробництва БПЛА і залучення якомога більше компаній до процесу.

Як повідомлялось, після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, Міністерство оборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА. У 2023 році Міноборони планує спрямувати на цей сегмент близько 20 млрд грн.